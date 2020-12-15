الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة رحيل مصطفى محمد إلى الدوري التركي في الفترة القادمة.





وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "موضوع مصطفى محمد شائك للغاية، فهو أحسن مهاجم موجود في الدوري المصري، والفريق في حاجة لوجوده، خاصة مع ابتعاد عمر السعيد للإصابة بكورونا".





وأضاف: "مصطفى محمد لديه طموحات كبيرة في الاحتراف الخارجي، ويسعى للوصول إلى مكانة محمد صلاح، لابد أن يكون هناك انتظار قبل حسم الملف، ولابد من إيجاد بديل".





وواصل: "جلست مع مصطفى قبل لقاء المقاولون العرب وتحدثت معه، وظهر عليه التركيز الشديد واستطاع تسجيل هدف في المقاولون فهو لاعب كبير، ونبحث عن مصلحة الطرفين النادي واللاعب".



