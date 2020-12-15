الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:37 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك حقيقة رحيل مصطفى محمد إلى الدوري التركي في الفترة القادمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "موضوع مصطفى محمد شائك للغاية، فهو أحسن مهاجم موجود في الدوري المصري، والفريق في حاجة لوجوده، خاصة مع ابتعاد عمر السعيد للإصابة بكورونا".

وأضاف: "مصطفى محمد لديه طموحات كبيرة في الاحتراف الخارجي، ويسعى للوصول إلى مكانة محمد صلاح، لابد أن يكون هناك انتظار قبل حسم الملف، ولابد من إيجاد بديل".

وواصل: "جلست مع مصطفى قبل لقاء المقاولون العرب وتحدثت معه، وظهر عليه التركيز الشديد واستطاع تسجيل هدف في المقاولون فهو لاعب كبير، ونبحث عن مصلحة الطرفين النادي واللاعب".

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