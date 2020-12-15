"صحة البرلمان" تُحذر من التهاون فى مواجهة كورونا

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طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشئون البرلمانية، جميع المصريين بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي بعد أن أكدت التقارير الحكومية أن حجم الانتشار لفيروس كورونا أسرع في الموجة الثانية التي ستصل ذروتها في نهاية شهر يناير.



كما طالب " حساسين " في بيان له، اليوم الثلاثاء، من الحكومة تطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين للتدابير الاحترازية للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا، مُحذرًا من التعامل مع عدوى كورونا بتهاون، خاصة أن البعض يعتقد في فصل الشتاء الحالى أنها عبارة عن دور برد خفيف وهو أمر غير صحيح.



ووجه عضو صحة النواب، تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من المنتمين للمنظومة الصحية المصرية في جميع مؤسسات الدولة لاستمرارهم في أداء دورهم البطولي بحرفية ومهنية في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنظومة الصحية المصرية فى مواجهة فيروس كورونا نالت إعجاب المؤسسات العالمية بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة.





الصحة: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 حالة وفاة



وفي سياق مُنفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

