صلاة من أجل لبنان في دير القديسة ريتا في كاشيا مساء اليوم وانخفض عدد الزوار الى 10 في المئة

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يحتفل الوكيل العام للرهبانية الأنطونية لدى الكرسي الرسولي الأب ماجد مارون والجماعة الرهبانية في روما بالذبيحة الإلهية في بازيليك القديسة ريتا السادسة من مساء اليوم بتوقيت بيروت (الخامسة بتوقيت ايطاليا)، بمبادرة من جماعة دير القديسة ريتا في كاشيا - ايطاليا، للصلاة من أجل لبنان.

وقال الأب مارون قبل مغادرته روما لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عن تأثير الإجراءات المتشددة من قبل السلطات الإيطالية بالنسبة لعشرات الآلاف من الزائرين من أنحاء العالم، ولا سيما من لبنان لزيارة دير القديسة ريتا: "الوضع في كاشيا كما في كل الكنائس والاديار في ايطاليا، قد أثر كثيرا على عدد الزوار والحجاج من كل العالم، إذ خلال 9 أشهر تقلص عدد الزوار الى 10 في المئة".

أما بالنسبة لآلاف اللبنانيين الذين يرغبون في الحضور ولم يتمكنوا بسبب الضيقة الاقتصادية وعدم منح التأشيرات، قال: "هناك إمكانية لإرسال النذور من خلال البريد أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكنيسة القديسة ريتا".

يذكر أن القديسة ريتا هي المرأة الأولى التي تم إعلان قداستها أثناء اليوبيل الكبير في بداية القرن العشرين، في 24 أيار 1900. عندما أعلن البابا لاوون الثالث عشر قداستها، أشار إلى أنها "نالت حظوة عند الله لدرجة أنه أراد أن يختمها بفضل محبتها وشغفها له عندما ظهرت على جبينها سمات الصليب. حصلت على هذا الامتياز نتيجة تواضعها الفريد، وتجردها الداخلي من الآلام الأرضية وتمتعها بروح مميزة من التوبة رافقتها كلها في كل لحظة من حياتها". ولدت القديسة ريتا في قرية إيطالية صغيرة في أومبريا في العام 1381، وكرست حياتها لله. واسم "ريتا" جاء من الاسم اللاتيني "مارغريتا" والذي يعني اللؤلؤة.