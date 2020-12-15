صلاة من أجل لبنان في دير القديسة ريتا في كاشيا مساء اليوم وانخفض عدد الزوار الى 10 في المئة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
Advertisements
يحتفل الوكيل العام للرهبانية الأنطونية لدى الكرسي الرسولي الأب ماجد مارون والجماعة الرهبانية في روما بالذبيحة الإلهية في بازيليك القديسة ريتا السادسة من مساء اليوم بتوقيت بيروت (الخامسة بتوقيت ايطاليا)، بمبادرة من جماعة دير القديسة ريتا في كاشيا - ايطاليا، للصلاة من أجل لبنان.
وقال الأب مارون قبل مغادرته روما لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" عن تأثير الإجراءات المتشددة من قبل السلطات الإيطالية بالنسبة لعشرات الآلاف من الزائرين من أنحاء العالم، ولا سيما من لبنان لزيارة دير القديسة ريتا: "الوضع في كاشيا كما في كل الكنائس والاديار في ايطاليا، قد أثر كثيرا على عدد الزوار والحجاج من كل العالم، إذ خلال 9 أشهر تقلص عدد الزوار الى 10 في المئة".
أما بالنسبة لآلاف اللبنانيين الذين يرغبون في الحضور ولم يتمكنوا بسبب الضيقة الاقتصادية وعدم منح التأشيرات، قال: "هناك إمكانية لإرسال النذور من خلال البريد أو من خلال الموقع الالكتروني الخاص بكنيسة القديسة ريتا".
يذكر أن القديسة ريتا هي المرأة الأولى التي تم إعلان قداستها أثناء اليوبيل الكبير في بداية القرن العشرين، في 24 أيار 1900. عندما أعلن البابا لاوون الثالث عشر قداستها، أشار إلى أنها "نالت حظوة عند الله لدرجة أنه أراد أن يختمها بفضل محبتها وشغفها له عندما ظهرت على جبينها سمات الصليب. حصلت على هذا الامتياز نتيجة تواضعها الفريد، وتجردها الداخلي من الآلام الأرضية وتمتعها بروح مميزة من التوبة رافقتها كلها في كل لحظة من حياتها". ولدت القديسة ريتا في قرية إيطالية صغيرة في أومبريا في العام 1381، وكرست حياتها لله. واسم "ريتا" جاء من الاسم اللاتيني "مارغريتا" والذي يعني اللؤلؤة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة رحيل نجمه إلى الدوري التركي

منذ 36 دقيقة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا

تعرف على القديس الذي رسم العذراء مريم.. وأين توجد هذه الأيقونة؟

تنصيب أسقفا جديدا على كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك بالمكسيك

مطران المارونية يترأس قداس المعايدة السنوي في المعهد الأنطوني

البابا فرنسيس يصلي من أجل درء مخاطر فيروس كورونا

تعيينات جديدة بالكنيسة الكاثوليكية في روما ولبنان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

أسطورة مانشستر يونايتد يسخر من محمد صلاح

12:31 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان