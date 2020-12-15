ضبط عنصر إجرامي هارب من حكم بالسجن المؤبد بالقليوبية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، عنصر إجرامي شديد الخطورة لإتجاره في المخدرات، وهارب من حكم بالسجن المؤبد، وبحوزته سلاح ناري بدون ترخيص ببنها، أحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه.

وردت معلومت سرية للواء حاتم الحداد مدير المباحث، تفيد رصد عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في عدد 3 قضايا بلطجة، وشروع في قتل، وسلاح دون ترخيص، ومخدرات، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمي جناية بتهمتي شروع في قتل، ومخدرات، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد، وكذا حكمي حبس إيصال أمانة بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر دون ترخيص في بنها.

وفي أحد الأكمنة تمكن العقيد عمرو الجزار مفتش مباحث بنها من ضبطه، وضبط بحوزته بندقية آلية، وطلقات وكمية من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي.

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