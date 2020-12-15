مى عمر بطلة فيلم "تحت تهديد السلاح" مع حسن الرداد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:34 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تعاقدت النجمة مى عمر مع المنتج أحمد السبكى على بطولة فيلم "تحت تهديد السلاح" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث تتقاسم بطولة العمل مع النجم حسن الرداد وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.


وتعمل مى عمر حالياً على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة فى مسلسلها الجديد "لؤلؤ" الذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة، ومقرر عرضه قريباً، ويشارك فى بطولته أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، ادوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.


كما ترتبط مى عمر بتصوير مسلسلها الرمضاني مسلسل "نسل الأغراب" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد السقا وأمير كرارة وتأليف وإخراج محمد سامى، وتقدم فيه شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة.

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