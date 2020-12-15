الجمعه.. عمرو الليثي يحاور أول روبوت طبي ناطق في العالم من ابتكار مهندس مصري

Advertisements





في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعه القادمة علي الحياة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، المهندس محمود الكومى شاب موهوب من طراز خاص جدا ، ابتكر انسان آلى ناطق ومتحرك والذى بيعتبر اول روبوت طبى فى العالم بيقوم بعمل مسحات البصمة الجينية ال pcr. ،



كما يستطع عمل فحوصات طبية و اشعات للمرضى وبيشخص الحالات مثل الطبيب بالضبط .



تذاع الحلقة الجمعة المقبلة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.