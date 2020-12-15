الجمعه.. عمرو الليثي يحاور أول روبوت طبي ناطق في العالم من ابتكار مهندس مصري

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعه القادمة علي الحياة يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى ، المهندس محمود الكومى شاب موهوب من طراز خاص جدا ، ابتكر انسان آلى ناطق ومتحرك والذى بيعتبر اول روبوت طبى فى العالم بيقوم بعمل مسحات البصمة الجينية ال pcr. ،

كما يستطع عمل فحوصات طبية و اشعات للمرضى وبيشخص الحالات مثل الطبيب بالضبط .

تذاع الحلقة الجمعة المقبلة الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياة.

أخبار تهمك

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ أقل من ساعتين

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 16 ساعة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ يوم

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان