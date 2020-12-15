ضبط شخصين لإتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي بالعبور

Advertisements



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، متخذان من منطقة سوق العبور بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملك أحدهما بدائرة القسم، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى وتحقيق أرباح غير مشروعة.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

