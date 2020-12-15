جامعة حلوان تشارك في ورشة العمل المشتركة لمكتب الأمم المتحدة بالقاهرة

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة شاركت جامعة حلوان في ورشة العمل المشتركة التي نظمها مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة UNODC بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ الدكتور اشرف صبحى ومشاركة كلا من ممثلين عن اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية المصرية وذلك تحت عنوان "حماية الرياضة من الفساد في مصر"، حضر فعاليات ورشة العمل ممثلين عن الاكاديميين من جامعة حلوان كل من الأستاذ الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم والأستاذة الدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة والدكتورة حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد بالجامعة، والاستاذ الدكتور عزالدين محمد احمد استاذ الإدارة الرياضية ومدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية للبنين.



و شاركت كلية التربية الرياضية للبنين بورقة عمل متميزة تحت اشراف عميد الكلية عن "مداخل ومنطلقات حماية الرياضة من الفساد" تضمنت المفاهيم والتصنيفات والاشكال المختلفة للفساد في المجال الرياضي وكذلك تناولت ورقة العمل بعض الاحصائيات العالمية ذات الأهمية في مجال الفساد الرياضي، كما تناولت المحركات الحالية المعتمدة لمكافحة الفساد في المجال الرياضي وخلصت ورقة العمل إلى اقتراح الكلية بعض المشروعات والتوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في المجال الرياضي، ومن أهم تلك المقترحات إنشاء وحدة النزاهة الرياضية، إنشاء وتطوير نظم سرية لرفع الشكاوى وبرامج لحماية المُبلغين عن المخالفات، وضع منهج دراسي موجهه للمراحل التعليمية لتلبية ثقافة النزاهة والقيم الرياضية وتعزيز روح قيم المواطنة والانتماء، كما أشار الأستاذ الدكتور عميد الكلية إلي أهمية التمكين الوظيفي لخريجي كليات التربية الرياضية بصدور تشريع وظيفي لهم داخل القطاع الوظيفي الدولة باعتبارهم مرتكزات أساسية في منظومة التنمية الرياضية وهم المتخصصين الذين يمتلكون الاعداد الأكاديمي والمهني لدراستهم العديد من المواد المؤهلة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في الرياضة كالتشريعات والقوانين الرياضية وقانون الرياضة وأخلاقيات وقيم المهنة وغيرها جوانب الاعداد المؤهلة للقيام بهذا الدور.



و من جهة أخري اشارت الأستاذة الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية للبنات أن ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة التي يجب مكافحتها في ظل سعي الدولة لبناء الإنسان المصري على أسس حديثة لبناء انسان إيجابي داعية الي مواجهة الفساد لمواجهة ما ينتج عنه من تدهور للقيم والأخلاق، مؤكدة على أن كلية التربية الرياضية بنات تطبق تدريس مقرر حقوق الإنسان الذي يتضمن ميثاق اخلاق حقوق المهنة الرياضي، كما قدمت توصية بعمل استبيان لتقييم الورشة حتى تكون مرجع عند إقامة ورش عمل أخرى تبدأ من حيث انتهت هذة الورشة لمعرفة نقاط القوة والضعف.



وقدمت الدكتورة حنان كمال مقرر لجنه مكافحة الفساد مجموعة من التوصيات خلال الورشة تضمنت تفعيل ميثاق الأخلاق الرياضي في كليات التربية الرياضية المختلفة لتكون ضمن مناهج الدراسة، كما أوصت بعودة حصص التربية الرياضية بالمدارس وتفعيل القيم الأخلاقية وممارسة الرياضة من خلال الحصص، وتشديد الرقابة على الأندية الخاصة التي تقوم بالتدريب على الألعاب الرياضية لمنع استغلال أولياء الأمور ماديا.



