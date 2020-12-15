الأمن العام يضبط 12 قطعة سلاح وينفيذ 3 أحكام قضائية بأسيوط

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:22 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى لإستهداف دائرة مركز شرطة أبنوب، أسفرت جهودها عن ضبط (12) قطعة سلاح نارى (7 بنادق آلية- 2 بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش) بحوزة 7 متهمين، وكذا تنفيذ (3) أحكام قضائية "جنايات"، وضبط (2) متهم بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

و بمواجهتهم إعترفوا بما أسفر عنه الضبط.

جاء ذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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