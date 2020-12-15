مستشار الرئيس: مصر لن تستلم أي لقاح دون التأكد من آمانه وفاعليته (فيديو)

Advertisements

أكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر متعاقدة مع المؤسسة العالمية للقاحات، مشددًا على أن مصر لن تستلم أي لقاح دون التأكد علميًأ وصحيًا وفنيًا من أنه آمن وفعال.



وقال "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن هناك جدول تم وضعه مع الدولة المصرية لإمداد مصر باللقاحات، وجدول أخر للأولويات لإعطاء اللقاح.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر شاركت في بعض التجارب الإكلينيكية والسريرية لبعض لقاحات كورونا، منوهًا بأن هناك 70 بحث طبي علمي بين المؤسسات العلمية والطبية المختلفة حول لقاح كورونا، موضحًا أن الآلة الطبية الصحية والعلمية والجامعية دائمًا ما تواكب الأحداث، لافتًا إلى أن مصر تسعى لتصنيع لقاح كورونا بالتعاون مع شركات مختلفة، ولدينا مؤسسات بعد تأهيلها قادرة على تحقيق ذلك.



أقرأ أيضًا..



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.