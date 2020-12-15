ضبط صاحب معرض سيارات لاحتياله على أموال المواطنين بحجة استثمارها بالإسكندرية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم توظيف الأموال للنصب والإحتيال على المواطنين، حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين،مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، و5 آخرين، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها بالمخالفة للقانون.







وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة صاحب معرض لتجارة السيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة السيارات من خلال معرض السيارات الخاص به، وحصوله من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية

أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم توظيف الأموال والنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

