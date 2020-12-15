باريس سان جيرمان يستهدف ديباي

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي دخل دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يطمح في التعاقد مع النجم الهولندي في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع أولمبيك ليون في الصيف المقبل.


وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ليوناردو المدير الرياضي في النادي الفرنسي يعمل خلال الفترة الحالية على تجديد عقدي نجمي الفريق البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليوناردو يمتلك أيضًا خطة لتدعيم صفوف الفريق الفرنسي في الجزء الأمامي بمهاجم على مستوى عالي ويرى أن ديباي يتصدر قائمته لشغل هذا المركز، حيث ينوي الدخول معه في مفاوضات مباشرة في فترة الانتقالات الشتوية المقررة في يناير المقبل.


وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ذلك يتزامن مع ارتباط اسم ديباي بشكل كبير مع برشلونة الإسباني الذي كان قريبًا من الإنضمام إلى الفريق الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الأزمة المالية في النادي الكتالوني حالت دون تحقيق رغبة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه من المرجح أن يشعل دخول باريس سان جيرمان على خط المفاوضات الصراع بين الناديين للحصول على خدمات النجم الهولندي البالغ من العمر 26 عامًا.

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