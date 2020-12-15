بيل سيعود إلى ريال مدريد في حالة رحيل زيدان

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:13 م
جاريث بيل
جاريث بيل
ريهام عبدالمحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الويلزي جاريث بيل نجم توتنهام الإنجليزي والمعار من ريال مدريد الإسباني لم يتخذ قراره النهائي بالرحيل عن الملكي وأنه مازال يطمح في نهاية سعيدة في صفوف الملكي.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن جاريث بيل انتقل إلى توتنهام في الصيف الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد لمدة موسم ومن المفترض أن يعود إلى الملكي في الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية مصادر مقربة من النجم الويلزي أن جاريث بيل لا يفكر في الاستمرار مع توتنهام ويرغب في العودة إلى ريال مدريد في الصيف المقبل عقب نهاية إعارته.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عودة بيل إلى ريال مدريد ستكون افتراضية في حالة رحيل الفرنسي زين الدين زيدان إما باختياره أو بقرار الإقالة من فلورنتينو بيريز رئيس الملكي مما يجعل النجم الويلزي حُرًا في اتخاذ قراره.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن جاريث بيل يمتلك عقد مع ريال مدريد مستمر حتى 2022 وشارك مع توتنهام في الموسم الحالي في 9 مباريات من أصل 22 مباراة حتى الآن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة جاريث بيل اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ يوم

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعات

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 16 ساعة

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان