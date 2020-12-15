"ما تقلقيش يا أمي ربيتي راجل وكام يوم وهاصلب طولي".. بكلمات مؤثرة مراد مكرم ينعي والدته الراحلة

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وجه الفنان مراد مكرم رسالة شكر لكل من قام بتعزيته في وفاة والدته، وقام بالإعتذار لهم عن عدم إقامته عزاءًا لها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مراد مكرم منشورًا قال فيه :" أشكر كل من عزاني في أمي، بأي طريقه كانت، وأشكر زمايلي و أصدقائي اللي حطوا بوست عن وفاة أمي".



وتابع مراد مكرم قائلاً:"و باعتذر عن عدم إقامة عزاء، ولكن دي كانت رغبتها دايما، من سنين و هي بتردد أنا عندي ولدين ومش عايزالهم بهدلة، كانت خايفه علينا من الصدمة، قسمت كل حاجتها على حياة عينها علشان ما نلوصش، كانت خايفة نختلف بعد ما ترحل، كانت دايما تقول لي أنا خايفة عليك أنت بالذات، كانت عارفه أني هتبهدل نفسيا من بعدها، ما تقلقيش يا أمي، أنت ربيتي راجل، كام يوم و هاصلب طولي و هاشرفك، أوعدك".



وفي سياق آخر، شارك مراد مكرم مؤخرًا في مسلسل "ونسني"، وهو من إخراج رامي رزق الله، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر فرج، بطولة أحمد سلطان، محمود الليثي، حازم إيهاب، سارة درزاوي، بسنت شوقي، هنا غنيم.





