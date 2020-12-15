ننشر جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول ببني سويف

Advertisements



اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 20202021 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والشهادة الإعدادية "عام ومهني" حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 16 يناير 2021 وتنتهى الخميس 4 فبراير 2021م.



وأوضحت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تبدأ يوم السبت 16 يناير المقبل وتنتهى الخميس 21 من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم السبت 23 يناير وتنتهى الأربعاء 27 يناير، بينما تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي يوم السبت 16 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 26 يناير، فيما تبدأ إمتحانات الصف الثاني الإعدادي يوم الأحد 17 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير، فيما تبدأ إمتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم السبت 30 يناير وتنتهي الخميس 4 فبراير 2021م.



في حين تبدأ امتحانات المواد العملية للشهادة الإعدادية المهنية يوم السبت 2 يناير وتنتهي الخميس 14 يناير، بينما تبدأ إمتحانات المواد العملية للتربية الرياضية للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الرياضية يوم السبت 23 يناير وتنتهي الأربعاء 27 يناير 2021م.



وتنشر "الفجر" جداول الإمتحانات الواردة من مديرية التربية والتعليم، بعد إعتمادها من محافظ بني سويف.

