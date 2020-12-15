كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
أجرى اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية، لمتابعة جهود كسح مياه الأمطار بطريق الكورنيش، لضمان استمرار حركة المرور.

وتابع نافع أعمال كسح تراكمات مياه الأمطار من نفق المندرة، المؤدي لمناطق المعمورة وأبو قير وطوسون، موجهًا باستمرار تواجد فرق الطوارئ والبدلات على مدار الساعة.

كانت تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لموجة طقس سيئ يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وعواصف وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)
كسح مياه الأمطار أسفل كوبري المندرة بالإسكندرية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ يوم

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ يوم

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ ساعتين

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ أقل من ساعتين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"غضب الطبيعة وقسوة الشتاء".. تفاصيل الأمطار الرعدية والعواصف والرياح التي ضربت محافظات الجمهورية (صور)

رغم رفع حالة الطوارئ.. غرق شوارع الإسكندرية بمياه الأمطار (صور)

محافظ الإسكندرية يحذر المواطنين من سقوط أمطار غزيرة غدًا

ماس كهربائي في عمود إنارة يثير فزع أهالي "صفط زريق" بالشرقية (فيديو)

"طوارئ وغرف عمليات".. إجراءات الدولة لمواجهة الأمطار الرعدية

"صرف صحي الإسكندرية" يستعرض خطة الاستعداد للنوات المقبلة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

07:30 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان