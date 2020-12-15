ننشر جدول أعمال الجلسة الأخيرة لبرلمان 2015

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، أخر جلسات الفصل التشريعي لبرلمان 2015، ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب 5 إتفاقيات دولية قبل إنتهاء الفصل التشريعي والمقرر له 9 يناير المقبل.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، مايلي:

1- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المقترض) وجي بي مورجان يوروب ليمتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخرى محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو، الموقعة بتاريخ 1382020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020.

2- طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3092019، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020.

3- طريقة إقرار الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 2292020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020.

4- طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 12020 المُعتمد بتاريخ 1452020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020.

5- كما تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17102018.

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