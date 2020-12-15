ضبط سيدة لإدارتها صفحة إلكترونية لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى، صفحة على أحد المواقع تحتوى على العديد من الصور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها، وتم ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالأسكندرية وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وأضافت بأنها قد قامت بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط (عدد 1 هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطها المؤثم").



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







