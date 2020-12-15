فريق طبي بقنا العام ينجح في إنقاذ سيدة تعرضت لنزيف مشيمة عالية الخطورة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكن فريق طبي بمستشفى قنا العام بإشراف الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، من إجراء عملية قيصرية ناجحة لسيدة تعاني من نزيف قبل الولادة نتيجة مشيمة متقدمة ملتصقة وإنقاذ الجنين، وذلك بعد تحويلها إلى جامعة أسيوط من إحدى مستشفيات قنا.
وأوضحت مستشفى قنا العام، أن سيدة تبلغ من العمر ٣٢ عاما، حامل للمرة الرابعة مع قيصرية سابقة، كانت تعاني من نزيف قبل الولادة نتيجة مشيمة متقدمة ملتصقة من الدرجة عالية الخطورة لجأت إلى قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام بعد تحويلها إلى جامعة أسيوط من إحدى المستشفيات الكبرى بقنا، نظرا لخطورة الحالة على الأم والجنين وبعد تقييم الحالة إكلينيكيا وعمل الفحوصات والتحاليل الطبية وحجز الدم تم اتخاذ القرار بتوليدها بمستشفى قنا العام.
تكون الفريق الطبي، من الدكتور عبد العزيز طايع، أخصائي أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسن يوسف، أخصائي أمراض النساء والتوليد، والدكتور مينا لوقا، أخصائي التخدير بمستشفى قنا العام، تحت إشراف الدكتور محمود عبد الرحيم داوود، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد.
وأشارت مستشفى قنا العام، إلى أن الفريق الطبي نجح في إجراء قيصرية لجنين أنثى كاملة النمو، والأم والمولودة بحالة جيدة دون حدوث مضاعفات تذكر مع الحفاظ على الرحم.

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