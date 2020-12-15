"تطور نظم المعلومات الجغرافية والاتجاهات المستقبلية".. مؤتمر بمكتبة الإسكندرية

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ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع شركة ازري شمال شرق أفريقيا للعام السادس على التوالي؛ مؤتمر نظم المعلومات الجغرافية تحت عنوان "تطور نظم المعلومات الجغرافية والاتجاهات المستقبلية"، وذلك الساعة العاشرة والنصف صباح غد الأربعاء، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يسلط المؤتمر الضوء على نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، ويتضمن حلقة نقاش يتحدث فيها عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر، وأيضًا عروض تطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.

وعلى هامش الفعالية، يسبق أعمال المؤتمر ورش عمل عن بعُد عبر الإنترنت للمهتمين والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية، كما يصاحب المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وتحكيم الأعمال وقصص النجاح المشاركة في المسابقات وتوزيع الجوائز على الفائزين بها.