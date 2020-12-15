رابح صقر يثير الجدل.. هل يشبه براد بيت؟

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أثار الفنان السعودي ​رابح صقر​ حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب انتشار صورة جديدة له ظهر من خلالها بلوك جديد يشبه النجم العالمي براد بيت حسبما علق متابعوه.



وفي سياق منفصل، تجادل صقر منذ فترة مع إحدى متابعيه سخرت من مستمعيه، بقولها: "عندي قناعة إن ما حد يسمع له إلا ملبوس، ما حس فيه أحد يسمعله".



وطلب منها ألا تسخر من محبيه ومن يسمع أغنياته قائلا: "احترمي نفسك أولًا، واحترمي الناس اللي تسمع لي ثانيًا، أنا ما راح أغلط عليكي بس بعلمك الأدب، كلًا يرى الناس بعين طبعه".