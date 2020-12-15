مدرب اتحاد جدة يخشى التسرع بشأن المولد

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي فابيو كاريلي لم يحدد بعد موقف مهاجم النمور فهد المولد من المشاركة ضد الوحدة في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين.









وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن كاريلي لا يرغب في التسرع بشأن المولد، خاصة مع عودته إلى الفريق مجددا بعد أن تعرض لإصابة أجبرته على الغياب 6 أسابيع.









وتابعت الصحيفة أن اللاعب يأمل في العودة والمشاركة مع الفريق ابتداء من مواجهة الكأس أمام الوحدة، لكن الجهاز الفني سيقرر مصيره في الساعات المقبلة قبل إعلان قائمة الفريق.



