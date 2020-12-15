نقابة محامين شبرا الخيمة تعلن الإضراب عن حضور جلسات محاكم جنوب بنها الابتدائية

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أعلن مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية «شبرا الخيمة الفرعية»، عن قراره بالامتناع والاضراب عن حضور جلسات المحاكم الجزئية التابعة لمحكمة جنوب بنها الابتدائية عن أيام 15، و16، و17 من شهر ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن ذلك ازاء ما صدر وبدر من رئيس محكمة شبرا الخيمة الجزئية الدائرة الرابعة.



كما أعلن المجلس الفرعي عن إخطاره أمين عام محكمة قليوب الجزئية بقراره بالامتناع والإضراب في خطاب له أمس.



وأصدر مجلس النقابة بيانًا بخطابه رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، قال فيه: « إنه ازاء ما صدر من رئيس الدائرة الرابعة مدني جزئي شبرا الخيمة يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر الجاري، بشأن بعض الزملاء وتحرير مذكرات بشأنهم على خلاف الحقيقة ـ وفقًا للبيان، اجتمعت الجمعية العمومية من الزملاء والحضور بالمحكمة واتخذت قرارًا بعدم الحضور أمامه بجلسة الخميس الموافق 10 ديسمبر، وتم إبلاغ ذلك للجهات الرئاسة لسيادته».



وتابع مجلس النقابة الفرعية: «إلا أنه صباح يوم الخميس حال حضور الأستاذ إمام الصديق أمين عام الفرعية لإثبات اعتراض وامتناع المحامين عن الحضور أمامه لما بدر منه، قام بتحرير مذكرة أخرى بشأن أمبن عام الفرعية، مدعيا إخلاله بنظام الجلسة وتعطيل سير المرفق، ثم قام بتحرير مذكرة أخرى بشأن أحد الزملاء بادعاء عدم ارتداء الكمامة».



وذكر المجلس إخطاره رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي اللذين أبديا رفضهما لأي سلوك يسئ إلى المحامين باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة.



وأشار مجلس نقابة محامي شبرا الخيمة، إلى أنه عقد لقاء مع رئيس المحكمة، الذي وعد وقرر حرفيًا ونصًا: «المذكرات المحررة بشأن الزملاء مسئوليتي الشخصية»، حيث أعلن المجلس تقديره لموقف مساعد وزير العدل ورئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية آنذاك، إلى أن المجلس لفت إلى أنه إلى الآن لم تتخذ أية إجراءات تنفيذية لنزع فتيل الأزمة.



وأكد المجلس أنه بعد الرجوع للجمعية العمومية جاء قرار الإضراب والامتناع عن الحضور الجلسات أملًا في إنفاذ رأي الجمعية العمومية للمحامين تحقيقًا لرسالة العدالة.