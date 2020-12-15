بعد غلق باب الترشح.. 41 مرشحا بانتخابات فرعيتى القاهرة والجيزة للبيطريين

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قال الدكتور محمد حجازى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقابتين الفرعيتين بالقاهرة والجيزة، إن اللجنة قد أغلقت باب الترشح بانتخابات النقابتين الفرعيتين الخميس 10 ديسمبر 2020، وقد بلغ إجمالى عدد المرشحين 41 مرشحا، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة خلال أيام الأحد، الأثنين، والثلاثاء المُقبلين لمنح فرصة لطلبات الترشح من خلال البريد فى الوصول إلى النقابة.



وأوضح حجازى، أن أعداد المرشحين على مقاعد نقابة القاهرة بلغ 29 مُرشحا، موزعين على: 10 مرشحين على مقعد رئيس نقابة القاهرة، و13 مرشحا فوق السن، و6 مرشحين تحت السن، فيما بلغ إجمالى أعداد المُرشحين على مقاعد النقابة الفرعية بالجيزة 12 مرشحا، موزعين على: 2 على مقعد رئيس نقابة الجيزة، و6 فوق السن، و4 تحت السن.





هذا وكانت بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى، علي أن يتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.



وتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.



ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.