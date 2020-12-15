577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 577 وفاة و26689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية، ارتفاعًا في عدد المتعافين من فيروس كورونا بواقع 24813، وفقًا لآخر الأرقام والاحصاءات الرسمية.

 

وقد بلغ إجمالي المتعافين من مرض "كوفيد-19" في روسيا مليونين و149610 أشخاص منذ بدء تفشي الوباء.

 

وكانت روسيا، سجلت مليونين و707945 إصابة بالفيروس حتى الآن بينها 47968 حالة وفاة.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة على 85 إقليما في روسيا، وتم تسجيل أكبر عدد في موسكو بلغ 5418 تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3765 إصابة.

 

وقالت السلطات الصحية في روسيا، إنها أجرت منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 83.4 مليون اختبار للكشف عن المصابين بالفيروس، منها 336 ألف اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية.

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