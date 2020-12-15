لبورصة تنفذ صفقة علي "ثروة كابيتال" بـ 28.5 مليون جنيه

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية اليوم صفقة على أسهم شكة ثروة كابيتال للإستثمارات المالية  لعدد7,619,357 سهم بقيمة إجمالية 28,57 مليون جنيه فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.


وتراجعت إيرادات مبيعات سلع وخدمات الشركة خلال الفترة إلى 1.92 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.94 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 3.72 مليون جنيه بالتسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 75.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 133.1 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 192.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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