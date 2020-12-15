800 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ "دومتي " خلال الربع الأخير من 2020

اعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عن القوائم المالية ، حيث توقعت الشركة تحقيق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنه والمخبوزات في الربع الحالي، لتصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات.ستصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات، وتستهدف تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمنع 3 خطوط إنتاج.



