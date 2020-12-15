800 مليون جنيه مبيعات متوقعة لـ "دومتي " خلال الربع الأخير من 2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
دومتي
دومتي
نيفين سمير
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اعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية-دومتي، عن القوائم المالية ، حيث توقعت الشركة تحقيق مبيعات تقترب من 800 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك لارتفاع حجم وقيمة مبيعات قطاعي الجبنه والمخبوزات في الربع الحالي، لتصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات.ستصبح أكبر ربع في العام من حيث حجم وقيمة المبيعات، وتستهدف تحقيق نمو في صافي أرباح الشركة مقارنة بالعام الماضي.
 
وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنه تم البدء بتشغيل خط الإنتاج الثالث للمخبوزات في الربع الحالي وبالتالي أصبح عدد خطوط إنتاج المخبوزات التي تعمل بالمنع 3 خطوط إنتاج.

وحققت دومتي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، صافي ربح بلغ 105.09 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 117.04 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، 

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل نحو 94.26 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 103.57 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام

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