جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، ومجلس أمناء "جائزة ساويرس الثقافية" في دورتها السادسة عشر، عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو وأعمالهم، التي استقرت عليها آراء أعضاء لجان التحكيم في أفرع الجائزة المختلفة.

وتضمنت القوائم القصيرة في الرواية؛ فرع شباب الأدباء، بحسب الترتيب الأبجدي خمسة أعمال هي "بياصة الشوام" لـ “أحمد الفخراني"، "ما تبقى من الشمس" لـ “أحمد المرسي"، "ترتيبات عشوائية" لـ “دنيا كمال القلش"، "أحمر لارنج" لـ “شارل عقل"، و"أطياف كاميليا" لـ “نورا ناجي".

وفي فرع شباب الأدباء للمجموعة القصصية؛ تصدرت القائمة القصيرة مجموعات "لصوص النوم" لـ “أمجد الصبان"، "رؤى المدينة المقدسة " لـ “أميمة صبحي"، "كأن تنقصه الحكاية" لـ “جيلان الشمسي"، "خطط طويلة الأجل" لـ “محمد فرج"، "تقرير عن الرفاعية" لـ “محمد الفولي".
بينما جاءت القائمة القصيرة لأفضل سيناريو فرع شباب الكتاب كالتالي: "الغزالة التي فرت من فناء المدرسة" لـ “أحمد إيهاب عبد الوارث"، "عبد الله" لـ “بولا تادرس ثابت"، "أين ذهب شاكر أباظة" لـ “محمود حسن عبد العليم “، “هاملت" لـ “السيد عبد النبي"، "الكيلو 35" لـ “محمود أحمد عبد الرحمن".
وحرصًا من مؤسسة ساويرس على تطوير الجائزة ودعم شباب الأدباء المصريين، فقد تم الإعلان هذا العام عن تقديم جائزة الترجمة التي تهدف إلى الإسهام في تشجيع التميّز الأدبي المعاصر، وتقديم شباب المبدعين إلى القراء خارج حدود المنطقة العربية، من خلال ترجمة الرواية الفائزة بالمركز الأول فرع شباب الأدباء، إلى اللغة الإنجليزية كجائزة أدبية تضاف إلى الجائزة النقدية.

الجدير بالذكر أنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بالعالم بسبب تفشي جائحة كورونا، فقد تم الإعلان عن فتح باب التقدم للجائزة وتسلُّم الأعمال إلكترونيا، في 13 يوليو 2020، وذلك حرصًا من مؤسسة ساويرس ومجلس أمناء الجائزة، على دعم الأدباء والكتاب المصريين خلال هذه الفترة، وإتاحة الفرصة لهم للتقدم للدورة السادسة عشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع. وقد تلقت المسابقة خلال هذه الدورة 1263 عملاً في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة، بواسطة 6 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر.

ومن جانبه يتوجه مجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية بالشكر للمبدعين الذين حرصوا على التقدم للمسابقة في دورتها السادسة عشرة، وبالتهنئة للمبدعين الذين وصلوا إلى القوائم القصيرة متمنين لهم التوفيق في التصفيات النهائية، مع تأكيدهم على الحرص على تسليط الضوء على أعمالهم التي اختارتها لجان التحكيم من الآن وحتى إعلان النتائج النهائية خلال الحفل السنوي المقرر إقامته في 8 يناير 2021، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.


عن جائزة ساويرس الثقافية:
تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 16 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 15 ساعة

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ 36 دقيقة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 9 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

منذ ساعة و نصف

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ 38 دقيقة

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

باريس سان جيرمان يشعل حربا مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان