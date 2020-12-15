بصورة من الطفولة..محمد الشرنوبي يوجه رسالة مليئة بالحب لوالده

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استعاد الفنان محمد الشرنوبي ذكريات طفولته مع والده والده الموسيقار فاروق الشرنوبي، وقام بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر محمد الشرنوبي صورة له من مرحلة الطفولة، برفقة والده الموسيقار فاروق الشرنوبى، وعلق عليها قائلاً:"حبيبي وصاحبي وأخويا وأستاذي اللى حببني في حاجة اسمها فن، ربنا يخليك لي ولكل اللي بيحبوك يا حبيبي، بحبك أكتر من أي حاجة في الدنيا".


وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،
والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا.



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