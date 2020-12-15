غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الاسكندرية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء غدًا الأربعاء الموافق ١٦من ديسمبر حفلا فنيا لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيزوفرقتها.

يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية الى جانب عددًا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها "في هويد الليل"، و"البخيل وأنا" لعمر خيرت، و"في يوم وليلة" لمحمد عبد الوهاب، و"حلوة يا بلدي" و"سواح" لبليغ حمدي، و"حارة السقايين" لمنير مراد، و"يا واد يا تقيل" لكمال الطويل، و"يونس لمحمد رحيم"، و"سهر الليالي" لإلياس رحبانى.

يشار الى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت في العزف على الآت الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.

أخبار تهمك

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ أقل من ساعة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ 41 دقيقة

جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

منذ 39 دقيقة

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

باريس سان جيرمان يشعل حربا مع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 15 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 4 ساعات

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ ساعة و 8 دقيقة

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

10:58 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان