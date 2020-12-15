غدًا.. أميرة الماريمبا نسمة عبد العزيز بأوبرا الاسكندرية

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الثامنة من مساء غدًا الأربعاء الموافق ١٦من ديسمبر حفلا فنيا لعازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبد العزيزوفرقتها.



يتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية الى جانب عددًا من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها "في هويد الليل"، و"البخيل وأنا" لعمر خيرت، و"في يوم وليلة" لمحمد عبد الوهاب، و"حلوة يا بلدي" و"سواح" لبليغ حمدي، و"حارة السقايين" لمنير مراد، و"يا واد يا تقيل" لكمال الطويل، و"يونس لمحمد رحيم"، و"سهر الليالي" لإلياس رحبانى.



يشار الى أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة، وتخصصت في العزف على الآت الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا المصرية والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب "أميرة الإيقاع" نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.