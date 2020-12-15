ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:30 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، معارتفاع أسعار البترول و البدء فى استيراد لقاح كورونا الصينى مع نظرة تفاؤلية باقتراب انتهاء تلك الحائحة و الذى تراجع معه الذهب كملاذ آمن و ارتفعت المؤشرات العالمية باستقرار الداو الامريكي أعلى ال 30000 نقطة .
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4284 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 2139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 3099 نقطة.