ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية،بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، معارتفاع أسعار البترول و البدء فى استيراد لقاح كورونا الصينى مع نظرة تفاؤلية باقتراب انتهاء تلك الحائحة و الذى تراجع معه الذهب كملاذ آمن و ارتفعت المؤشرات العالمية باستقرار الداو الامريكي أعلى ال 30000 نقطة .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 11085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 2278 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13340 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 4284 نقطة.