شركة مياه الشرب توجه مناشدة عاجلة للمواطنين خلال الأمطار (فيديو)

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قال وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك تنسيق تام ودائم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أعلنت عن وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى.



وأضاف "عابدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة استنفار عام على مستوى الشركات التابعة بجميع المحافظات منذ الأمس للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، منوهًا بأن الأرصاد أوضحت أن هناك استمرارية لتساقط الأمطار على القاهرة من فجر الأربعاء وحتى مساء الأربعاء.



وناشد المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بتقليل حركة السيارات، وعدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار، حيث أن الكثافات المرورية تعيق حركة المعدات.



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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت في بيانًا لها أننا سنشعر بانخفاضات ملحوظة ومتتالية في درجات الحرارة، وهو ما شهدناه بالفعل اليوم وأمس، حيث تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة لـ 19 درجة.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد أيضًا عواصف ترابية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة اعتبارًا من الأمس وتستمر خلال الساعات المقبلة مما يزيد من احساسنا ببرودة الجو أكثر.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع أن نشهد اليوم تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، مع وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة على القاهرة غدًا، ولكن ستكون في استمرارية مما قد يتسبب في تكوين تجمعات للمياه بالقاهرة غدًا، منوهًا بأننا سنشهد هدوء في سرعات الرياح غدًا، على أن تكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا الخميس المقبل، ولكنها غير مؤثرة على الإطلاق.

