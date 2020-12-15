انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في العاصمة العراقية بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الثلاثاء، عن انفجار 5 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة في العاصمة بغداد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقد انفجرت عبوة ناسفة، استهدفت رتلًا أمريكيًا في منطقة الدورة شرق العاصمة العراقية بغداد.

وفي سياق آخر، قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.