محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة النظافة والإشغالات ببنها وشبرا الخيمة



بدأ المحافظ الجولة بتفقد ميدان وابور الثلج، حيث وجه بمتابعة أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة الجيدة ورفع الإشغالات بالشوارع الجانبية التي يتضرر منها المواطنين، مؤكدًا أنه تم التنسيق لحمله مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمدينة.



وتابع المحافظ الجولة بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب، حيث تفقد ميدان المؤسسة، ووجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين بالميدان، كما وجه المحافظ مسئولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.



وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع أحمد عرابي، بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لازالة الإشغالات والباعة الجائلين.



ووجه المحافظ بالمتابعة الجيدة حتى لايعود الباعة الجائلون مرة أخرى كما تفقد المحافظ شارع الوحدة المتفرع من شارع أحمد عرابي وكلف المحافظ برفع جميع الاشغالات والعربات الكارو وفتح الشارع امام المواطنين والتحفظ على عدد من الاستندات الخشبية وعربات الكارو كما وجه المحافظ برفع القمامة وزيادة عدد الصناديق لعدم إتاحة الفرصة للمواطنين بالقاء القمامة بالشوارع.



ومن جانبه أكد المحافظ، أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.



وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ أعمال الإطفاء والتبريد لحريق مصنع للدعاية والإعلان بمدينة قليوب على الطريق الزراعي، حيث نشب الحريق بالمصنع نتيجة ماس كهربي وعلي الفور توجهت الحماية المدينة وتم الدفع بعدد 10 سيارات اطفاء وتم السيطرة على الحريق ومن جانبه تقدم المحافظ بالشكر لرجال الحماية المدنية على جهودة في إطفاء الحريق.



ورافق المحافظ خلال الجولة كلا من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وعلي عبدالستار رئيس مدينة بنها.

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الإثنين، جولة ليلية لمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية، مؤكدًا على استمرار الجهود المبذولة للإرتقاء بمنظومة النظافة، ومنع تواجد أي تراكمات والحفاظ على البيئة وظهور المدن بالشكل الجمالي والحضارى اللائق بها، واستمرار الدعم لتطوير المنظومة وتزويدها بأحدث المعدات.