جوارديولا ينصح آرسنال بشأن مستقبل أرتيتا

قدم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي نصيحة إلى إدارة الأرسنال فيما يخص مستقبل مدرب الجانرز ميكيل أرتيتا.









وقدم جوارديولا الدعم لمساعده السابق الذي عمل معه في مانشستر سيتي منذ 016 حتى رحيله في شهر ديسمبر 2019 لتولي منصب المدير الفني للأرسنال.









وأبلغ جوارديولا الصحفيين قبل مواجهة وست بروميتش ألبيون اليوم الثلاثاء: "لا يوجد مدرب أفضل لقيادة آرسنال هذا العام أو في العام المقبل".









وجمع آرسنال 13 نقطة فقط من 12 جولة بالدوري ليخوض أسوأ بداية موسم خلال 40 عاما تقريبا مما يفرض الضغوط على أرتيتا الذي فاز بلقبين للدوري وبكأس الاتحاد الإنجليزي وبلقبين في كأس الرابطة كمساعد لجوارديولا في سيتي.



