القابضة للقطن توقع اتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير اراضيها الغير مستغلة

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة أو شركاتها التابعة، أو قيام الهيئة بشراء بعض هذه الأراضي.

يأتي توقيع البروتوكول فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتنسيق بين الوزارات والجهات والشركات العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة.

وقع البروتوكول كلا من الدكتور مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وقد أوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط) لتحقيق أقصى استفادة من عوائد واستثمارات لهذه الأراضى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تستغل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، العوائد المالية من استغلال الأراضي محل هذا البروتوكول، في تمويل مشروع تطوير وإعادة هيكلة شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته الاستثمارية 21 مليار جنيه.

من جانبه، أكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة، موضحا أن الهيئة ستقوم بموجب البروتوكول بالمشاركة في تطوير بعض الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركاتها التابعة، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لها، وترفيقها، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليها، وطرح الوحدات للبيع، بالإضافة إلى شراء بعض الأراضي غير المستغلة.