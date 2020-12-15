مصرع 3 وإصابة 11 آخرون في حادث إنقلاب سيارة جنوب البحر الأحمر

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون أثر انقلاب سيارة ربع نقل جنوب محافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثث والمصابين لمستشفى الشلاتين المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.





البداية تعود عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالمنطقة الصحرواية القريبة من قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، وتم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين مصرع 3 اشخاص واصابة 11 جميعهم سوريين الجنسية، كانوا فى طريقهم لمصر بطرق غير شرعية.



وتم نقلهم جميعا لمستشفى الشلاتين المركزى لتقديم الخدمات الطبيه لهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار نيابة جنوب البحر الأحمر الجزئية لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.

