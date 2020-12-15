موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:41 ص
موسيماني
موسيماني
الفجر الرياضي
Advertisements
برر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة بالأهلي اعتماده على مروان محسن مهاجم الأحمر في التشكيل الأساسي رغم كثرة الانتقادات التي توجه إليه من الجماهير.


وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: "أنا لي بما أراه في التدريبات، ومن وقت قدومي، مروان وأفشة والشحات هم من سجلوا الأهداف".


وأضاف موسيماني: "لا يمكن أن ننسى أهداف مروان محسن إنه يحتاج أن يبذل مجهودا أكثرا في إنهاء الهجمات لأنه يهدرها لكنه سجل وصنع لأفشة في النهائي.. ولا يصح عندما يفعل أحد من أبنائنا شيئًا سيئًا أن نهينه".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي موسيماني بيتسو موسيماني الاهلي اخبار الاهلي

أخبار تهمك

"الأرصاد" تحذر مرضى الحساسية من الخروج من المنزل (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يكشف عن السبب الحقيقي لمشاركة مروان محسن

منذ نصف ساعة

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ يوم

طوارئ في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق الخطيرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. المجمع الانتخابي يصدم ترامب ويثبت فوز بايدن بـ306 أصوات

منذ حوالي 8 ساعات

القاطرة البشرية يوافق على الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

والد ميسي يفجر مفاجأة عن عرض باريس سان جيرمان

منذ 13 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ 40 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ حوالي 22 ساعة

صدام جماهيري.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

منذ ساعة و 10 دقيقة

"كريمة" يطالب مظهر شاهين بتطليق زوجته على الهواء.. والثاني: "مش عايز أزعلك"

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يشعل حربا مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام الوداد

وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا تتغنى بفوز الأهلي على الوداد بقيادة موسيماني

عاجل - موسيماني يحدد مهاجم الأهلي أمام الوداد في إياب نصف نهائي أبطال أفريقيا

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

تعليمات فنية من موسيماني لمروان محسن وأجاي قبل موقعة الزمالك

بعد تراجع مستواه.. موسيماني يجهز نجمه "نفسيا" قبل نهائي كأس مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:30 ص

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

تعرف على مدة غياب نيمار عن الملاعب

09:01 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

عاجل.. حريق ضخم في سوق الحي العاشر (فيديو)

03:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان