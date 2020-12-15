أيمن بهجت قمر يُعلن عن أبطال فيلمه "تحت تهديد السلاح"

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كشف السيناريست أيمن بهجت قمر عن أبطال فيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أيمن بهجت قمر منشورًا قال فيه:"إن شاء الله sooon فيلم تحت تهديد السلاح، تأليفي وإخراج محمد حماقي، طبعًا مش هو ده تشابه أسماء، بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد احمد السبكي، دعواتكم".







وفي سياق آخر، يشار أن آخر أعمال أيمن بهجت قمر الدرامية مسلسل "فلانتينو" الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني الماضي، وهو من إخراج رامي إمام، إنتاج سينرجي، بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، إلهام عبد البديع، محمد الكيلاني، رانيا محمود ياسين، سليمان عيد، بدرية طلبة.