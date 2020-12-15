مستشار الرئيس: نتوقع زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

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قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، منوهًا بأن العدد المعلن بوزارة الصحة ليس هو عدد الإصابات الحقيقة وإنما هو عدد الإصابات التي بلغت بها الوزارة، وهناك بعض الحالات البسيطة أو المخالطة ويتم عمل عزلي منزلي لها للعلاج.



وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن زيادة إصابة كورونا كان متوقع مع بداية فصل الشتاء، ومتوقع حدوث زيادات أخرى خلال الفترة القادمة، مشددًا على أن كورونا وباء عالمي ومصر جزء من العالم، ولا بد من اتباع الاجراءات الاحترازية بكل دقة والتزام.



وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن فيروس كورونا مرض شديد الشراسة والعدوى والانتشار، وهناك ترقب لحظة بلحظة لمستجدات انتشار الفيروس ومتابعة للموقف بشكل دائم، موضحًا أنه خلال الموجه الأولى كان نلاحظ إصابة فرد واحد من العائلة، ولكن خلال الموجة الثانية نجد إصابات عائلية كثيرة؛ نتيجة للاختلاط والمناسبات العامة والعائلية، مؤكدًا أن كثير من الحالات تكون بسيطة ويتم السيطرة عليها بالعزل المنزلي.



ونوه "تاج الدين"، بأنه لا يمكن السيطرة على انتشار الفيروس وتقليل أعداد الإصابات إلا باتباع الاجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.