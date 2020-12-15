مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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قدمت اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ ندوات لتوعية طلاب المدارس الابتدائية بقرية شنشا التابعة لمركز أجا، وذلك لحثهم على ترشيد استهلاك مياه الشرب، وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الصرف الصحي.

حيث قدمت ندوات بكلًا من مدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية المشتركة، ومدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية المشتركة، وقد حرصت الشركة على تقديم الهدايا العينية، والمطبوعات الخاصة بالتوعية، وتعريف الطلاب بوسائل التواصل مع الشركة.

والجدير بالذكر أن قرية شنشا هي إحدى القرى المنفذ بها مشروع الصرف الصحي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بمحافظة الدقهلية، والذى يهدف إلى توفير خدمات الصرف الصحى لحوالي 100 قرية من القرى التى تلوث فرع رشيد وترعة السلام؛ لذا فتهتم الشركة بتعريف المواطنين بها من مختلف الفئات والأعمار بكافة التفاصيل الخاصة بالمشروع، وبيانات التواصل مع الشركة والتي على رأسها الخط الساخن 125.
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعية بمدارس قرية شنشا بمركز أجا

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