300267 حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:39 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت البيانات والإحصاءات التي رصدتها جامعة جونز هوبكنز، بأن عدد المتوفين حتى أمس الاثنين، من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بلغ 300267 شخصا.

 

وبحسب الجامعة الأمريكية، أصيب 16.388.504 أشخاص في أمريكا، منذ بداية الوباء، وسُجل معظم الإصابات في ولاية كاليفورنيا - 1.598.389 حالة،  تليها تكساس - 1.411.749 حالة، ثم فلوريدا - 1.134.383 حالة، وإلينوي - 856118 حالة، ونيويورك - 784204 حالة.

 

ويذكر أنه منذ بدء الجائحة، أصيب حوالي 72.3 مليون شخص بعدوى فيروس كورونا في كافة أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 1.6 مليون شخص.

 

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