عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر أنه رفض من قبل عودة واحد من لاعبي الفراعنة إلى المنتخب الوطني عقب شجارة مع حسن شحاته المدير الفني للفراعنة وقتها.


وكانت مشادة قوية قد وقعت بين الطرفين في الوقت الذي إعترض فيه ميدو على تبديله في لقاء السنغال وذلك لحساب لقاءات دور الأربعة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2006.


وكتب شوبير عبر تويتر: "للأمانة والتاريخ.. جمال وعلاء مبارك لم يتدخلا في يوم من الأيام في أي جانب فني خاص باتحاد الكرة أو المنتخب، دورهما كان دائما الدعم المعنوي والمساندة والتشجيع طوال الوقت".


وأضاف نائب رئيس الجبلاية الأسبق: "للأمانة والتاريخ أن الراحل سمير زاهر حاول بكل الطرق إعادة ميدو للتشكيل الأساسي في نهائي أفريقيا، بعد موافقتنا على طلب حسن شحاتة باستبعاده".


وكشف: "لكني رفضت بشدة وتراجع سمير زاهر عن موقفه وساند موقف حسن شحاتة ولم يتدخل أحد على الإطلاق في عمل حسن شحاتة داخل اتحاد الكرة والرجل كان صاحب القرار الأول والأخير داخل المنتخب الوطني من الناحية الفنية".

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