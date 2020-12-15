كارول سماحة تطلق ألبومها الجديد والجمهور يشيد بها

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ ألبومها الميلادي الجديد كاملاً على يوتيوب بعدما شوّقت إليه جمهورها لعدة أسابيع.

وتضمن الألبوم 9 أغنيات ميلادية جاءت عناوينها كالتالي: من سنة لسنة، إيام الشتي، تعا نفرح تعا نمرح، سانتا، إرجع يا زمان، كل عيد وانت بخير حبيبي، بآخر الشارع، ياسوع جايي، ملك السلام(نشيد الأطفال).

ويشار الى أن كارول سماحة تولت كتابة بعض الأغنيات بنفسها وتعاونت مع عدد من كبار الشعراء والملحنين بالعالم العربي.

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