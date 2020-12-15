مدير مركز رعاية أطفال التوحد بمطروح: لا نهدف للربح (فيديو)

Advertisements

أكد الدكتور إسلام أيمن، مدير مركز رعاية أطفال التوحد بمطروح، أن المركز يٌعد الأول من نوعه في الوجه البحري وهو غير ربحي، وذلك في إطار حرص الدولة على رعاية ذوي الهمم تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي ظل توجيه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح والحرص الدؤوب للدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ.



وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن هذا الملف موجود بالمحافظة منذ فترة طويلة، منوهًا بأنه تم تجهيز المكان خلال 4 شهور، وافتتاحه بالأمس وسط فرحة عارمة من أهالي المحافظة.



وتابع مدير مركز رعاية أطفال التوحد بمطروح، أن محافظ مطروح كان حريصًا على فتح مركز خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مركز التوحد من أجل التواصل بين أهالي المحافظة وقيادات المحافظة من أجل التعبير عن مشاكل ذوي القدرات الخاصة لإيجاد حلول لها في أقرب وقت.



وأشار، إلى أن المركز سيخدم كل الأطفال المقيمين في المحافظة، لافتًا إلى أن الخطة الأولية للمركز هي التعامل مع الأطفال شديدي التوحد الذين لم يقبلوا في مدارس الدمج أو المدارس الفكرية، إذ أنهم يحتاجون إلى برنامج طويل الأمد تستغرق شهورًا وسنوات من أجل مساعدتهم على الاتصال بالعالم حولهم



وإفتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ اليوم مركز الرعاية النهارى لأطفال التوحد بمدينة مرسى مطروح، والمنشأ لأول مرة لخدمة ورعاية أطفال التوحد والتخفيف عن أسرهم، وذلك بتكلفة 3،5 مليون جنيه على مساحة 1800م2، بحضور كلا من النواب: جمال الشورى، سحر عيد، حسن أبو قديرة ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية، وسط فرحة من أهالى وأسر أطفال التوحد.



وذلك استمرارا لاحتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي الذى يقتصر هذا العام على افتتاح عددا من المشروعات الخدمية والتنموية لخدمة أهالى المحافظة وتكريم عددا من المتميزين فى مختلف المجالات وسط إجراءات احترازية وقائية ضد فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.



وأوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الإسكان أن المبنى منشأ على مساحة 1800 م2، والمكون من 11 غرفة تضم أهم القاعات كالعلاج الحسى والوظيفى والتخاطب وغيرها والقاعات التعليمية بالاضافة إلى الجزء الترفيهى والذى تم إنشائه من خلال متخصصين بأدوات وأجهزة مصرية مجهزة.



من جانبها وجهت الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ الشكر لمحافظ مطروح على اهتمامه ودعمه لرعاية أبنائه من المصابين بالتوحد، واستجابته السريعة لمطالب المواطنين من أولياء أمور أطفال التوحد بمطروح بسرعة تجهيز مقر رعاية نهارى لأبنائهم وتأهيلهم على أعلى مستوى كمركز للرعاية والتعليم الخاص بتلك الفئة واحتياجاتهم الخاصة.وذلك تيسيرًا عليهم.



وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى أن المركز يعد الأول من نوعه بالمحافظة كمطلب لتقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة والتخفيف عن أولياء امورهم معاناة السفر والتكاليف المالية خارج المحافظة، حيث كان حلم استمر لسنوات حتى ظهر للنور وسط فرحة الأهالى، بعد الإسراع بالاستغلال الأمثل للموقع وإعادة رفع كفاءته لاستقبال الأطفال، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لذوى الاحتياجات الخاصة لأول مرة ليكون حلقة وصل بين المحافظة وهذه الفئة لعرض مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، مع توجيه الشكر للدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح لتبنيها ومتابعتها اقامة المركز وكل العاملين على الإسراع فى إنشائه.



كما وجه محافظ مطروح بالإسراع فى تشكيل مجلس إدارة للمركز مع وضع اللوائح الإدارية والمالية وتوفير المتخصصين المتميزين فى مجال التعامل وعلاج أطفال التوحد حسيا وصحيا ونفسيا وعلاج طبيعى وغيرها، بالإضافة إلى عمل رحلات لأطفال المدارس خاصة المصابون بالتوحد.