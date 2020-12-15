الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة بهذه المناطق ورياح مثيرة للرمال والأتربة (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 10:13 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الهيئة نوهت في بيانًا لها أننا سنشعر بانخفاضات ملحوظة ومتتالية في درجات الحرارة، وهو ما شهدناه بالفعل اليوم وأمس، حيث تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة لـ 19 درجة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد أيضًا عواصف ترابية ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة اعتبارًا من الأمس وتستمر خلال الساعات المقبلة مما يزيد من احساسنا ببرودة الجو أكثر.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه متوقع أن نشهد اليوم تساقط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الغربية، مع وجود فرص لتساقط أمطار متوسطة على القاهرة غدًا، ولكن ستكون في استمرارية مما قد يتسبب في تكوين تجمعات للمياه بالقاهرة غدًا، منوهًا بأننا سنشهد هدوء في سرعات الرياح غدًا، على أن تكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا الخميس المقبل، ولكنها غير مؤثرة على الإطلاق.

ونشرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا للرمال والأتربة.

طقس الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) مساءً على مناطق من القاهرة.
- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (مطروح- السلوم- الإسكندرية- رشيد- بلطيم).
- أمطار متوسطة على مناطق من (دمياط- بورسعيد).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- الشرقية- المنوفية- الإسماعيلية- السويس).

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وجنوب البلاد، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية واضطراب الملاحة على البحر المتوسط.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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