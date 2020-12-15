رانيا يوسف تنضم لقائمة أبطال مسلسل "عش الدبابير" مع مصطفى شعبان وعمرو سعد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في مسلسل "عش الدبابير" الذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان، وعمرو سعد،
ومن المقرر أن تقدم دور مهم ومحوري خلال الأحداث، والمسلسل من تأليف ورشة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

والمسلسل تدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعي، وجاء ترشيح رانيا يوسف بعد اعتذار الفنانة حنان مطاوع بسبب انشغالها بمسلسلها الجديد "ورد".

وفي سياق آخر، تواصل رانيا يوسف حاليًا تصوير الجزء الثاني من مسلسل"اللعبة"، الذي أشرف على كتابته فادى أبو السعود وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا.

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