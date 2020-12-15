لبلبة تبدأ تصوير دورها في "العميل صفر" في هذا الموعد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تُشارك الفنانة لبلبة في فيلم " العميل صفر"، ومن المقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها منتصف شهر يناير المقبل، والفيلم فكرة محمد سامي، أكرم حسني.

فيلم "العميل صفر" سيناريو وحوار وائل عبد الله، بطولة أكرم حسني، نيللي كريم، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب،إخراج محمد سامي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لبلبة السينمائية مشاركتها في فيلم "كازابلانكا"، وهو من ﺗﺄﻟﻴﻒ هشام هلال، ﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، غادة عادل، خالد إرجنتش، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، محمود البزاوي.

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