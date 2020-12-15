أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-12-2020

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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حقتت اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقرار بعد ارتفاعات شهدتها على مدار الأيام الماضية اعدتها من جديد لفوق مستويات 800 جنيه لسعر جرام عيار 21 الأكثر انتشار في مصر .

 

أسعار "الذهب" اليوم الثلاثاء 14-12-2020:

 

أفتتحت اسعار الذهب تعاملات اليوم الاثنين على استقرار سعري، حيث سجل ، سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 803 جنيهات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 688 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6424 جنيهًا.

 

الذهب العالمي يخسر 7 دولارت :

وفي أسواق الذهب العالمية افتتحت اسعار الذهب تعاملاتها على تراجعات، إذا انخفضت العقود الأجلة بنسبة 0.41% خاسرة أكثر من سبعة دولارت لتصل إلى 1835.65 دولار للاوقية.

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