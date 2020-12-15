تسجيل أعلى حصيلة قياسية بإصابات كورونا في السويد

سجلت السلطات الصحية في السودي، اليوم الثلاثاء، أكبر عدد لمصابين بفيروس كورونا في المستشفيات، منذ ظهور الجائحة.

وبحسب ر تلفزيون (اس.في.تي)، وصل عدد المصابين بالمستشفيات إلى 2389، مشيرا إلى أن الرقم أعلى بواقع 65 حالة مقارنة بالعدد القياسي السابق المسجل في 20 أبريل الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في السويد، تسجيل حتى الآن 7500 وفاة بكورونا منذ ظهور الجائحة.